В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 22 декабря.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 12.00 ул. Фадеев Ручей, 13, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26

09.00 – 15.00 Верхнеростинское шоссе, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17

ул. Кильдинская, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

С 9 ЧАСОВ 21 ДЕКАБРЯ ДО 17 ЧАСОВ 23 ДЕКАБРЯ пр. Кольский, 174(корп. 5)

ул. Кошевого 16 (корп. 2)

ул. Крупской, 23, 25, 27, 29, 31

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:

09.30 – 16.00 ул. Адмирала Ушакова, 16/20

пр. Кольский, 167

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 12.00 ул. Зеленая, 32, 34

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска