Живое общение и обмен опытом. В Мурманске завершился региональный молодежный форум

Любовь Дубова.

Второй региональный молодежный форум финишировал. В этом году он собрал больше ста участников со всей области. Работали 9 площадок в формате мастер-классов, дискуссий и тренингов. Говорили о творчестве, международном сотрудничестве, развитии волонтерского движения. Была попытка сдать нормы ГТО. Подвели итоги конкурса проектов для детей и молодежи. Победителей несколько. Финансовую поддержку региона получили организации Никеля, Мончегорска, Апатитов и Кандалакши.

Заместитель министра по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Михаил Шилов: "Самое главное - это горящие глаза, это желание знакомиться, новые встречи безусловно. Это желание чему-то учиться, к чему-то стремиться, возможно участвовать в каких-то проектах".