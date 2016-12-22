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22.12.2016 09:05

Живое общение и обмен опытом. В Мурманске завершился региональный молодежный форум

Любовь Дубова.

Второй региональный молодежный форум финишировал. В этом году он собрал больше ста участников со всей области. Работали 9 площадок в формате мастер-классов, дискуссий и тренингов. Говорили о творчестве, международном сотрудничестве, развитии волонтерского движения. Была попытка сдать нормы ГТО. Подвели итоги конкурса проектов для детей и молодежи. Победителей несколько. Финансовую поддержку региона получили организации Никеля, Мончегорска, Апатитов и Кандалакши.
Заместитель министра по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Михаил Шилов: "Самое главное - это горящие глаза, это желание знакомиться, новые встречи безусловно. Это желание чему-то учиться, к чему-то стремиться, возможно участвовать в каких-то проектах".
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