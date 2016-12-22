В Мурманске состоялось награждение победителей турнира «Хоккей – альтернатива пагубным привычкам»

В Мурманске с 4 по 17 декабря в Ледовом дворце города проводился Кубок детских команд юношей и девушек, состоящих из игроков 2006-2007 и 2008-2009 годов рождения. Организаторами спортивного состязания выступили федерация хоккея с шайбой г. Мурманска при поддержке комитета по физической культуре и спорту администрации областного центра.

Турнир проводился под девизом «Хоккей – альтернатива пагубным привычкам» и был приурочен к «Декаде SOS». Как отмечают организаторы мероприятия, целью спортивного праздника стала популяризация здорового образа жизни, развитие детского хоккея и массового спорта в городе Мурманске и области.

В качестве почетных гостей праздника на закрытие турнира были приглашены сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области. Заместитель начальника областного наркоконтроля Дмитрий Овсянников вручил кубки и дипломы победителям соревнований. Вручая заслуженные награды, Овсянников отметил, что лучшей профилактикой правонарушений является спорт, и чем больше ребят будет заниматься в спортивных школах и секциях, тем меньше работы будет у полицейских.

Стоит отметить, что в рамках турнира проводился конкурс рисунков на тему «Хоккей – альтернатива пагубным привычкам». На церемонии награждении лучшая юная художница также получила диплом.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УКОН УМВД России по Мурманской области)