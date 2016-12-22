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22.12.2016 08:50

Борьба с закусочными, которые продают алкоголь в ночное время. В Мурманске обсудили новый законопроект регионального парламента

Анастасия Русинова. 

Борьба с закусочными, которые продают алкоголь в ночное время. Новый законопроект регионального парламента. По мнению председателя комитета по экономической политике, энергетике и ЖКХ - Максима Белова, деятельность таких кафе - грубое нарушение. Даже несмотря на уловки, к которым прибегают владельцы. Один из путей решения проблемы - возврат федеральной нормы - возобновление продажи алкоголя с 8 утра до 23.00. Это, по словам депутата, сократит доход от незаконного оборота. Подобный бизнес станет невыгодным. 
Председатель комитета по экономической политике, энергетике и ЖКХ Мурманской областной Думы, руководитель фракции ЛДПР Максим Белов: "Наша задача добиться того, чтобы им было максимально не комфортно вести свою деятельность, чтобы у них были максимальные штрафы, чтобы максимальные были меры административного воздействия, тогда возможно часть их поймет, что такой бизнес вести в ущерб здоровью населения - нельзя".
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