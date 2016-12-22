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22.12.2016 08:42

В Снежногорске прошли соревнования по зимнему картингу

Елена Сивонен.

Зимний картинг - в Снежногорске. Муниципальные соревнования. Не помеха даже переменчивая погода. На смену снегопадам - оттепель. Кое-где гололед. Трасса сложная. Но это только придает картингистам спортивного азарта. Пилоты местной формулы один - не старте. Состязания эти, в первую очередь, на выносливость. Как самих гонщиков, так и техники. 70% победы зависит от поведения машины. Остальные 30% - удача и опыт водителя. По итогам соревнований, в командном зачете первое и второе места у хозяев трассы. На третьем - гонщики из Карелии.
Директор соревнований Ирина Телегина: "И мы вообще не надеялись, что нам удастся подготовить трассу для соревнований. Но хочу сказать спасибо Жукову и Изотову за то, что они услышали нас и выделили нам технику в это непростое время".
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