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29.04.2017 14:00

Сегодня - День астрономии

Елена Ястребова

День астрономии начали отмечать в 1973 году в Калифорнии. Чтобы все желающие могли увидеть звездное небо, для этого в многолюдных местах установили телескопы. И все любители астрономии могли узнать побольше о нашей Планете. Цель — узнать, какой День астрономии привлекает больше внимания - весенний и осенний. В этот день во многих странах проводятся различные мероприятия, где можно узнать много интересного, тысячи астрономов собираются вместе, чтобы обсудить ту или иную тему. А в школах проводятся специальные занятия по основам астрономии.
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