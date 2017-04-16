Сегодня Православная Пасха

Елена Ястребова.



Сегодня во многих странах мира отмечают Православную Пасху. Утро начинается с приготовления различных блюд к праздничному столу. Но главный атрибут этого праздника - крашеные яйца, кулич, и пасха. Накануне перед Пасхой многие освещают еду в церкви.

В этот важнейший праздник церковного года совершается торжественное богослужение. С этим днем связано много различных поверий. Многие верили, что в этот день можно увидеть нечто особенное, и можно попросить у Бога, что пожелается. Еще в этот день запрещалась всякая работа и также было не принято ходить на кладбище вспоминать усопших. Для этого выбирали другой день.