Сегодня - Международный день культуры

Праздник был учрежден в честь принятия 15 апреля 1935 года международного договора «Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников», который стал известен в международно-правовой практике как Пакт Рериха.

«Культура» в переводе с санскритского дословно означает «почитание света», выражающее стремление к познанию прекрасного, идеалам и самосовершенствованию. Изучать культуру, помнить о ней и оберегать её необходимо постоянно. Ведь именно потребительское отношение к природе, разрушение исторических памятников, кризис духовности в обществе, погоня за материальными ценностями – всё это первейшие признаки бескультурья. А совесть, сострадание, гордость…– эти чувства присущи только человеку, и воспитывать и развивать их можно только с помощью истинной культуры.

Сегодня, когда мировое сообщество переживает всё новые глобальные экономические и экологические кризисы, природные катаклизмы и военные конфликты, забота о Культуре особенно актуальна.

В Международный день культуры во многих странах проходят различные праздничные мероприятия. Так, в российских городах устраиваются торжественные концерты, выставки национальных культур, конференции и лекции на различные культурные темы, музыкальные и поэтические вечера, танцевальные и театрализованные представления и многое другое. Также в этот день поднимают Знамя Мира, поздравляют всех работников культуры с их профессиональным праздником.



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