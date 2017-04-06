87 лет назад учреждили Орден Красной Звезды - одна из самых массовых наград Великой Отечественной войны

Орден Красной Звезды был учрежден Постановлением Президиума ЦИК СССР от 6 апреля 1930 года. В 1930-х годах Орден Красной Звезды стал одной из самых желанных воинских наград для солдат и офицеров РККА. А награждение им обязывало орденоносца «служить для всех бойцов примером храбрости, самоотверженности, мужества, образцово нести военную службу». Первоначально, до 1943 года, Орден Красной Звезды носился на левой стороне груди. В годы Великой Отечественной войны Орден Красной Звезды стал одной из самых массовых наград. После войны авторитет ордена немного снизился, так как, начиная с 1944 года, его стали вручать всем военнослужащим за выслугу лет (за 15 и более лет безупречной службы). И лишь после отмены данного порядка в 1958 году, престиж награды вновь поднялся. Всего с конца 1940-х годов и до середины 1980-х годов Орденом Красной Звезды были награждены более 800 тысяч человек – военнослужащие, милиционеры, пожарные, дружинники – «за подвиги, совершенные в условиях мирного времени» (среди них и те, кто удостоился этой награды посмертно – «погиб при исполнении служебных обязанностей»). А еще – советские военнослужащие, получившие ранения во время участия в боевых действиях в ходе локальных конфликтов и Афганской войне. Промышленные предприятия в СССР награждались данным орденом нечасто, среди них – Челябинский тракторный завод, московская киностудия «Центрнаучфильм», Военно-морской музей в Ленинграде и Центральный музей ВС СССР в Москве. Интересное награждение орденом состоялось в 1955 году – в честь 50-летнего юбилея восстания на броненосце «Потемкин» оставшиеся в живых участники данного события были представлены к этой награде. Всего за 60 лет существования Ордена Красной Звезды (вручался до декабря 1991 года) им было совершено около 3 876 740 награждений.

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