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02.04.2017 14:00

2 апреля - Международный день детской книги

Елена Ястребова

Сегодня Международный день детской книги. Праздник начали отмечать с 1967 года. Цель - научить ребенка с малых лет читать книги, формировать у него духовный и интеллектуальный облик.
В 17 веке дети, в основном, изучали Библию. И лишь в 19 веке начали читать книжки таких известных писателей, как братья Гримм и Г.Х. Андерсена. В нашей стране также уделялось большое внимание детской литературе. В 18-19 веках появились первые детские журналы и такие известные писатели и поэты, как А. Гайдар, Н. Носов, А. Барто, К. Чуковский, В. Бианки, Б. Заходер, Э. Успенский.
В этот день во многих странах мира проводят выставки, конкурсы, фестивали, приглашают детских писателей и поэтов.
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