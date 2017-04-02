2 апреля - Международный день детской книги

Елена Ястребова

Сегодня Международный день детской книги. Праздник начали отмечать с 1967 года. Цель - научить ребенка с малых лет читать книги, формировать у него духовный и интеллектуальный облик.

В 17 веке дети, в основном, изучали Библию. И лишь в 19 веке начали читать книжки таких известных писателей, как братья Гримм и Г.Х. Андерсена. В нашей стране также уделялось большое внимание детской литературе. В 18-19 веках появились первые детские журналы и такие известные писатели и поэты, как А. Гайдар, Н. Носов, А. Барто, К. Чуковский, В. Бианки, Б. Заходер, Э. Успенский.

В этот день во многих странах мира проводят выставки, конкурсы, фестивали, приглашают детских писателей и поэтов.