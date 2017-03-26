26 марта - Никифоров день

Елена Ястребова

В этот день чтят Никифора - патриарха Константинопольского. Он жил 8-9 веках. Никифор свято защищал иконы, из-за этого его сослали в монастырь на берегу Босфора, где он и умер.

В этот день выходил из спячки медведь и обхаживал свои угодья. По народному поверью, хозяина леса считали неким существом, которое могло перевоплощаться в человека. Также по медвежьей лапе гадали. Существовало множество примет на Никифоров день: если в этот день прилетали гуси, то это к хорошему урожаю, прилет жаворонка — к теплой погоде, а если первым прилетал зяблик, то это предвещало студеную погоду.





