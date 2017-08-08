К юбилею ГТРК "Мурман". "Картинка" на экранах - результат их упорного труда. Рассказ о работе инженеров и технических специалистов

Елена Сивонен.

На телевидении техники - словно универсальные солдаты. Труд инженеров зритель не замечает, но именно благодаря их работе "картинка" из студии появляется в домах северян. На пятки "старой гвардии" - тех, кто работает на ГТРК не одно десятилетие, наступает новое поколение профессионалов. На мурманском телевидении уже сформированы целые династии технических специалистов. О работе которых и пойдет речь в очередном сюжете из цикла "Нам 60 лет".

Инженер по телевизионному оборудованию ГТРК "Мурман" Майя Володченко: "Вот эта "восьмерка" - это неправильная намотка кабеля".

Как опытный моряк, точнее, морячка - Майя за секунды вяжет узел. Есть хитрость - шнур немного с прокруткой - по волне. Таких намотала, по подсчётам, километров 20 тысяч. В начале 80-х это - прямая обязанность микрофонного оператора. "Удочки" - так называемые "журавли". Ими во время эфира, а в "прямье" давали и спектакли, "ловила" говорящих в кадре.

Инженер по телевизионному оборудованию ГТРК "Мурман" Майя Володченко: "Здесь стоял пульт. На этом пульте когда-то Гамза делал озвучку спортивных передач. Я была в него слегка влюблена".

Сейчас - универсальный солдат. Отвечает за технику. Чтобы никаких сбоев, и без браков в эфире. Руководство к действию - эта памятка - структурная схема. Для не инженера - головоломка. Понимает каждую букву и цифру.

Инженер по телевизионному оборудованию ГТРК "Мурман" Майя Володченко: "Я попала в смену Ларисы Семёновны Федорченко, замечательный человек, можно сказать, что она меня вырастила".

Лариса Семёновна, Александр Витальевич - супруги. В одной смене едва ли не с первого дня работы мурманского телевидения. Их сын - Миша Федорченко - продолжатель династии, сегодня в нашей команде.

Женя Долгорукова - второй год в режиме прямого эфира. Без него уже не представит свою жизнь. Ко Дню рождения ГТРК готовит особый подарок. Ждет девочку.

Во время эфира вход в центральную аппаратную под запретом. Единственный раз для нас - исключение. Управление, невидимый сигнал, передает сегодня Дима Павлов. Сложнее "на пульте", на первом сервере, быть правой рукой - и это не образно - режиссера. По команде "Второй мотор!" выдавать без запинок и задержек материалы "Вести. Мурман".

Инженер по телевизионному оборудованию ГТРК "Мурман" Дмитрий Павлов: "Первые эфиры, конечно, очень страшно. Думаешь - боже мой, такая ответственность, я вот сейчас возьму и накосяпорю".

Ведущий инженер по телевизионному оборудованию ГТРК "Мурман" Виктор Иванов: "Когда не знаешь - не боишься, когда начинаешь знать - начинаешь бояться. Но в то же время опыт есть, ты уже знаешь, как какие ситуации решать".

Учитель, наставник, начальник смены - Виктор Иваныч в этом году отметил юбилей - четверть века на студии. Попал сразу в спецбригаду, тогда - элиту, на ПТС (передвижной телевизионный комплекс). Спустя год и до этого дня - в АСК. Самый надёжный - ведущий инженер. Мы знаем, когда он в смене - всё пройдет спокойно.

ГТРК "Мурман" Виктор Иванов: "Форс-мажор для нас это просто недопустимо. Невыход в эфир - это всё. Эфир для нас - это просто святое".

Две смены АСК. 12 инженеров. Работая, как они говорят, на одном "железе", каждый день на страже "эфирной" безопасности. Сегодня она в надежных руках. И этот выпуск новостей - не исключение.