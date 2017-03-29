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29.03.2017 15:10

Школа приемных родителей Кандалакшского центра помощи детям «Берег» отметила пятилетие

В Кандалакшском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Берег» состоялась встреча выпускников школы приемных родителей. Она была посвящена 5-летию отделения центра и прошла под девизом «Семья – формула счастья».

С 2012 года все граждане, желающие принять на воспитание в семью детей-сирот, проходят обязательное обучение. Всего за прошедшие годы специалисты центра «Берег» провели занятия в 16 группах, в которых прошли обучение 230 человек из 170 семей. В течение 60 учебных часов будущие приемные родители получают новую для себя юридическую, педагогическую и психологическую информацию, проигрывают сложные ситуации, участвуют в ролевых играх и тренингах.

Для вечера встречи специалисты центра подготовили презентацию, составленную из кадров хроники обучения групп. Все участники отметили огромную пользу от занятий в школе приемных родителей.

Помощь и поддержку новым семьям оказывают специалисты по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, службы сопровождения замещающих семей, клубы приемных родителей. На территории Кандалакшского района существуют два объединения замещающих родителей – это клуб замещающих семей «Шаг» и Союз приемных семей.

В Мурманской области обучение и сопровождение замещающих семей осуществляется на безвозмездной основе. Контакты служб подготовки и сопровождения замещающих семей, общественных объединений приемных родителей размещены на сайте Дети-Мурман.ру.


/ Министерство образования и науки Мурманской области /
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